Accidentes

Identifican a las 69 Víctimas del Choque de Trenes en España: 15 son Extranjeros

Entre los fallecidos, se encuentra el mexicano Fernando de Jesús Calvillo Silva de Aguascalientes

Accidente de Trenes en España: Sigue la Búsqueda de SobrevivientesAccidente de Trenes en España: Sigue la Búsqueda de Sobrevivientes
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