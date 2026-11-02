Identifican a las 69 Víctimas del Choque de Trenes en España: 15 son Extranjeros

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ya identificó a los 69 fallecidos por choque de dos trenes en Urda, Toledo, ocurrido el pasado 28 de octubre 2026.

Ante esto, ya se ha notificado a los familiares de las 69 víctimas, así como a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera. Se trata de 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad.

Según el balance de las autoridades, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros, entre ellos, cuatro estadounidenses, dos australianos, dos japoneses, un argentino, un canadiense, un checo, un francés, un portuguez, un tunecino y el mexicano, Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes.

De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El procedimiento que han seguido las autoridades españolas una vez identificaba la persona fallecida ha sido notificar de forma personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente, se ha incorporado a la estadística oficial. 55 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Han intervenido también en la realización de las autopsias un total de 8 técnicos de autopsia. En tanto, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se han encargado de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha realizado las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado las desapariciones. Además se ha brindado apoyo psicológico a las familias.

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