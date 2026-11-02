SRE Confirma Muerte de Mexicano Desaparecido por Accidente de Trenes en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de un mexicano que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en España, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El mexicano fallecido fue identificado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes.

Mediante un comunicado, la Cancillería informó que las autoridades españolas confirmaron la identidad del connacional, quien fue localizado en Urda, Toledo, después de permanecer desaparecido desde el día del siniestro.

La dependencia expresó sus condolencias a los familiares y amistades de la víctima, además de reconocer el trabajo de las autoridades españolas que participaron en las labores de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

La SRE indicó que, a través de la Embajada de México en España, ha brindado asistencia consular a los familiares del mexicano, quienes viajaron a ese país para dar seguimiento a su búsqueda.

Asimismo, informó que el personal diplomático mantiene el acompañamiento para realizar los procedimientos necesarios para la repatriación de los restos, de acuerdo con las decisiones de la familia.

Entre las gestiones también se contempla el apoyo para cubrir los gastos funerarios y los trámites relacionados con el traslado a México.

El accidente ferroviario ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad que circulaban por la línea Madrid-Sevilla chocaron

FBPT