Accidentes

SRE Confirma Muerte de Mexicano Desaparecido por Accidente de Trenes en España

La Embajada de México apoya a sus familiares con los trámites de repatriación

Una grúa realiza labores en la zona donde quedaron los vagones de tren tras la colisión ferroviaria en Urda, España, el 30 de octubre de 2026.Una grúa realiza labores en la zona donde quedaron los vagones de tren tras la colisión ferroviaria en Urda, España, el 30 de octubre de 2026. Foto: AP

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