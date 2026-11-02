Economía

Se Desploma Precio del Petróleo Ante un Posible Giro Diplomático entre EUA e Irán

El precio del crudo bajó después de que Donald Trump comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán

Fotografía de archivo que muestra una plataforma petrolíferaFotografía que muestra una plataforma petrolera. EFE | Archivo

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El crudo baja tras el giro diplomático de Trump hacia Irán. Conoce cómo esta decisión podría cambiar el panorama energético mundial.

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