Se Desploma Precio del Petróleo Ante un Posible Giro Diplomático entre EUA e Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se desplomó este lunes un 6.19 %, hasta 97.68 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

A las 09:00 horas (local) los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 6.44 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo ha bajado después de que el medio Axios informara de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán "por la vía diplomática".

Mientras, los diarios The Wall Street Journal y The New York Times señalan que Estados Unidos se prepara para posibles nuevas acciones militares tras los comicios de mitad de mandato del martes.

En el cómputo de octubre, el oro negro subió un 13.76 %, impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

Existencias de Reserva Estratégica de Petróleo de EUA caen a su nivel más bajo desde 1982

Las existencias de ⁠la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos descendieron la semana pasada hasta los ‌282.2 millones de barriles, el nivel más bajo desde octubre de 1982, ⁠según datos del Departamento de Energía.

Estas ‌recientes reducciones forman parte ‌de un ⁠acuerdo de Estados Unidos para liberar 172 millones de barriles de dicha reserva.

El Gobierno federal ‌anunció ‌la semana pasada que las petroleras han acordado tomar prestados unos 40 millones de barriles de la ‌Reserva Estratégica ‌de Petróleo, el último lote correspondiente a la parte de Estados Unidos en un acuerdo global destinado a controlar ‌los precios del ⁠combustible tras el inicio de la guerra en Irán.

Con información de N+, EFE y Reuters.