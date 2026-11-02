El Poder Latino en el Congreso y las Gobernaciones

El poder electoral de los latinos en Estados Unidos no deja de crecer y hoy son una fuerza relevante en el Capitolio. En 2024, fueron electos 54 legisladores latinos en el Congreso federal, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Actualmente son 52 latinos congresistas, tras la salida de Marco Rubio y de Tony González en 2025.

Aunque los latinos son cerca del 20% de la población del país, apenas ocupan el 12.4% de los escaños.

Los Latinos en el 119 Congreso

Los 54 legisladores latinos se reparten en 13 estados. California encabeza la lista con 15 (14 en la Cámara de Representantes y un senador), seguida de Texas con 9 (8 y un senador) y Florida con 8 (7 y un senador).

Por origen, los mexicanos dominan: 31 de los 54 legisladores latinos tienen herencia mexicana (58.5%). Les siguen los cubanos (7), puertorriqueños (5), guatemaltecos (2) y neomexicanos (2) es decir, descendientes de las familias hispanas que se asentaron en Nuevo México desde la época colonial, mucho antes de que pasara a ser territorio

estadounidense. El resto son casos únicos, como Perú, Colombia y República Dominicana, además de los legisladores de origen mixto como Liccardo, Gallego y Frost.

El 75.5% de los congresistas latinos son demócratas (40), mientras que sólo el 24.5% son republicanos (13).

Entre los demócratas, México representa el 62.5% de su bancada latina, con Puerto Rico como segundo bloque relevante (12.5%) y el resto disperso entre orígenes diversos.

En el caso de los republicanos, hay un empate exacto entre mexicanos y cubanos, con 46.2% ambos. Puerto Rico desaparece del todo (0%) y "otros orígenes" cae a un residual de 7.7%. Esto quiere decir que el bando republicano latino ya no es el partido de los cubanos de Miami como se pensaba, sino que es, en la misma proporción, el partido de los mexicano-americanos del suroeste.

La explicación está en la geografía: el bloque cubano republicano es casi todo de Florida (Díaz-Balart, Giménez, Salazar, Malliotakis), pero hay un bloque igual de grande de republicanos de origen mexicano repartido entre Texas, Arizona y Colorado (Ciscomani, De La Cruz, Tony Gonzalez, Anna Luna, Mast, Evans) el giro republicano del sur de Texas se podría explicar a partir de esto.

El grupo republicano mexicano no es un bloque ideológicamente uniforme, hay una brecha real entre quienes votan consistentemente más conservador que el promedio del partido republicano (Ciscomani, De La Cruz, Gonzalez) y quienes, a pesar de una retórica pública más combativa, votan más liberal (Luna, Mast).

El bloque cubano, en cambio, es más predecible: menos conservador que el promedio en economía, pero consistentemente más conservador en identidad y temas sociales.

Latinos en el Senado

En el Senado hay actualmente 6 legisladores latinos (4 demócratas, 2 republicanos), uno menos que al inicio de esta legislatura, porque Marco Rubio dejó su escaño para convertirse en Secretario de Estado en enero de 2025.

De los seis senadores latinos en funciones, solo uno busca la reelección este 2026: el demócrata Ben Ray Luján, de Nuevo México, quien ganó su primaria con amplio margen.

La otra posible novedad está en Minnesota. La republicana Michele Tafoya se enfrenta a la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan en una contienda que varias encuestas describen como cerrada. Si gana, sería la primera senadora hispana por ese estado, la primera latina republicana en la cámara alta y apenas la segunda latina en su historia, después de la demócrata Catherine Cortez Masto.

Si Luján conserva su escaño y Tafoya gana, la bancada latina pasaría de seis a siete integrantes en enero de 2027, el mismo número con el que arrancó la legislatura, antes de que Rubio dejara su asiento.

Latinos en la Cámara de Representantes

En la Cámara hay 46 representantes latinos, de los cuales 36 son demócratas y 10 son republicanos. Representan el 10.8% de la Cámara.

De los 46 representantes hispanos, 42 (91%) buscan la reelección en noviembre: 33 demócratas y 9 republicanos.

Los 4 casos restantes sí representan salidas reales, Jesús García y Nydia Velazquez anunciaron su retiro y no se presentaron a las elecciones primarias. Adriano Espaillat fue derrotado por Darializa Avila en las elecciones primarias y Tony Gonzalez renunció a su escaño antes de terminar la legislatura. En todos esos casos ya hay sucesores hispanos en camino.

Jesús García, de Illinois, se retira, y su candidata es Patty García, hija de inmigrantes mexicanos.

En Nueva York, Nydia Velázquez deja el cargo tras tres décadas; la candidata demócrata es Claire Valdez, hija de mexicoamericanos, quien ganó la primaria.

También en Nueva York, Adriano Espaillat perdió la primaria ante Darializa Avila Chevalier, hija de inmigrantes dominicanos.

El cuarto caso es el más incierto. El republicano Tony Gonzalez renunció a su escaño en Texas antes de terminar su periodo y no se han convocado elecciones especiales, por lo que todo apunta a que se definirá en noviembre. Lo disputan la demócrata Katy Padilla Stout, nieta e hija de migrantes, y el republicano Brandon Herrera, cuya campaña reivindica de forma general su herencia hispana.

Gobernadores latinos

De los 50 estados, sólo Nuevo México cuenta con una gobernadora latina. Michelle Lujan Grisham asumió el cargo en 2019 y se reeligió en 2022, por lo que está limitada y ya no puede reelegirse. Es la primera mujer hispana demócrata electa gobernadora en la historia de Estados Unidos.

Su familia tiene raíces en Nuevo México desde hace generaciones, ella misma ha dicho que sus antepasados han habitado el estado durante 12 generaciones, pero se identifica explícitamente como hispana y así la reconoce oficialmente la Asociación Nacional de Gobernadores.

De los 36 estados con elección de gobernador este 2026, dos contiendas tienen candidatos latinos nominados: Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas.

California

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, demócrata, exsecretario de Salud y Servicios Humanos bajo Biden y ex procurador general de California, avanzó a la elección general tras ganar las primarias abiertas del 2 de junio de 2026, superando a un campo amplio de precandidatos demócratas. Enfrentará en noviembre al republicano Steve Hilton.

Su victoria en la primaria fue histórica, según su propia campaña, sería el primer latino en ganar una primaria de gobernador de un partido mayoritario en la historia de California. Si gana en noviembre, se convertiría en el segundo gobernador latino de la historia del estado, después de Romualdo Pacheco, quien ocupó el cargo brevemente hace 151 años, y el primer gobernador hijo de inmigrantes mexicanos.

Texas

Gina Hinojosa, legisladora estatal demócrata originaria de Brownsville (Valle de Río Grande), ganó su primaria el 3 de marzo de 2026 con el 58.5% del voto, en un campo de nueve precandidatos. Enfrentará al gobernador republicano Greg Abbott, quien busca un cuarto término.

Texas no ha elegido a un gobernador demócrata desde 1991, y además, nunca ha tenido un gobernador latino. Hinojosa es la segunda mujer latina en intentarlo tras la candidatura fallida de Lupe Valdez en 2018.

FBPT