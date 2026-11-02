Política

El Poder Latino en el Congreso y las Gobernaciones

La representación hispana en el Capitolio refleja el crecimiento de esta comunidad en Estados Unidos

El Capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso federal, en Washington, en una fotografía de archivo del 20 de enero de 2025.El Capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso federal, en Washington, en una fotografía de archivo del 20 de enero de 2025. Foto: EFE

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