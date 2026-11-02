Política

Morena Se Deslinda de Nombramiento de Taddei y Exige 'Investigación Profunda' en INE

El partido señaló que la salida de funcionarios no debe significar el cierre de las indagatorias, ni dejar en el olvido las responsabilidades de exservidores públicos

Gudalupe Taddei ZavalaGuadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, en una de sus últimas sesiones. Foto: Cuartoscuro

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