Morena Se Deslinda de Nombramiento de Taddei y Exige 'Investigación Profunda' en INE

Morena exigió una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que la salida de funcionarios no debe significar el cierre de las indagatorias. Esto luego de la renuncia de Guadalupe Taddei tras señalamientos de presunta corrupción en contratos.

A través de un comunicado, el partido sostuvo que los recursos destinados a garantizar la democracia pertenecen al pueblo y deben administrarse con transparencia y honestidad y rendición de cuentas.

Además, planteó la necesidad de esclarecer quién autorizó los contratos, qué empresas participaron en las contrataciones, desde cuándo mantiene relaciones con el organismo y si existieron beneficios particulares.

Morena se deslindó de la designación de Taddei como consejera presidenta del INE y recordó su trayectoria, como cuando presidió el organismo electoral de Sonora. Señaló que llegó a la titularidad del INE en 2023 mediante el proceso de insaculación, luego de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada para designarla.

El partido guinda subrayó que las investigaciones deben abarcar tanto los señalamientos actuales como los de los antecedentes de posibles irregularidades, sin limitarse a las personas que actualmente ocupan cargos públicos.

También recordó sus denuncias sobre el proceso electoral de 2006 y la presunta compra masiva de votos en 2012, episodios que, consideró, forman parte de una serie de agravios contra la voluntad popular.

Rechazó que cuestionar los gastos y privilegios del INE representara un ataque a su autonomía. Sostuvo que la independencia institucional debe garantizarse sin convertirse en un obstáculo para la fiscalización y la rendición de cuentas.

Morena pidió que las investigaciones se desarrollen sin encubrimientos ni excepciones y que, de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

Asimismo, recordó que Lorenzo Córdova, exconsjero presidente del órgano electoral, también recibió señalamientos por un contrato de mil millones de pesos para la renta de vehículos. Mencionó que en 2015, durante su presidencia en el Consejo General del INE, se contrató a la empresa Jet Van para el arrendamiento de vehículos por un monto cercano a los mil millones de pesos, operación cuyo costo, aseguró, fue cuestionado por la propia Contraloría.

TLS