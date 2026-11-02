Sociedad

¿Qué Hacer con las Flores de Cempasúchil tras Día de Muertos 2026? Ideas para Usar sus Pétalos

El color naranja y morado del cempasúchil es uno de los emblemas de esta festividad que se celebra desde los últimos días de octubre hasta el 2 de noviembre.

Flor de Cempasúchil.La flor de cempasúchil se compone de pequeños pétalos rizados unidos al sépalo y al cáliz. Foto: Cuartoscuro.

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