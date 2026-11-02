¿Qué Hacer con las Flores de Cempasúchil tras Día de Muertos 2026? Ideas para Usar sus Pétalos

Junto con el pan, el papel picado y las calaveritas de azúcar, la flor de cempasúchil es uno de los emblemas del Día de Muertos, y por tanto de las ofrendas que se colocan para homenajear a los seres queridos que han partido del mundo de los vivos.
¿Qué hacer con las flores de cempasúchil tras el Día de Muertos?
En lugar de desechar las flores en el bote de basura, puedes darle una segunda vida a sus pétalos y tallos. A continuación hallarás usos que le puedes dar:
Composta Orgánica: separa los pétalos y tallos para hacer trozos pequeños. Retira cualquier residuo de listón, plástico o alambre. Haz capas de esta mezcla con otros residuos orgánicos como cáscaras de huevo o fruta.
Insecticida natural para el jardín: El cempasúchil contiene propiedades nematicidas e insecticidas que alejan plagas como gusanos y pulgones sin recurrir a químicos nocivos.
Aceite de Cempasúchil: Deja secar los pétalos y mézclalos con flor de árnica deshidratada y aceite de almendras dulces. Macera durante 10 días, hasta que tome un color amarillo cristalino. Utiliza un colador para retirar los residuos y aplícalo sobre la piel.
¿Cuáles son las propiedades medicinales del cempasúchil?
También conocida como "Flor de los 20 Pétalos", de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene propiedades desinflamantes que pueden ser utilizadas para el estómago, la garganta y cólicos menstruales.
Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se puede preparar en infusión, así como en aceite para untarla en el pecho y la espalda con el propósito de curar los resfriados y calentar los pulmones.
Dado que sus propiedades son vastas, también puede aplicarse para aliviar rozaduras, raspaduras o como repelente natural de insectos.