¿Cuándo Quitar la Ofrenda de Día de Muertos 2026? Estas Almas Llegan el 2 de Noviembre al Altar

Cada 1 y 2 de noviembre México le rinde homenaje a sus seres queridos fallecidos a través de ofrendas instaladas en casas de todo el país por Día de Muertos. La festividad que ocurre año con año, pone al centro estos altares elaborados con esmero y cariño para recordar a aquellos que han partido del mundo de los vivos.

Al ser obras de arte efímero que desaparecen tras la celebración de Día de Muertos, crece entre las familias la duda sobre qué día se deben quitar las ofrendas y qué hay que hacer con la comida y otros elementos que se instalan, tales como las velas, el pan de muerto y flores de cempasúchil.

Según las creencias, las almas emprenden un viaje desde el Mictlán -lugar de eterno descanso- para visitar a sus seres queridos desde el 28 de octubre según el Calendario de Día de Muertos 2026, aunque las fechas oficiales son el 1 y 2 de Noviembre.

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¿Qué almas llegan a la ofrenda el 2 de Noviembre 2026?

El Día de Muertos o de los Fieles Difuntos, como se le conoce al 2 de Noviembre en México, visitan la ofrenda las almas de los adultos fallecidos.

Según la cosmovisión indígena, el portal para su visita se abre a partir de las primeras horas del 2 de noviembre, aunque algunas comunidades anticipan su llegada hacia las últimas horas del día primero.

Algunas familias acostumbran rendir homenaje a sus seres queridos desde los panteones y camposantos, y desde días antes limpian y adornan las lápidas para recibir a sus seres queridos cada 2 de noviembre.

Festividades como "La Alumbrada", en Mixquic, Ciudad de México, se han convertido en uno de los rituales más emblemáticos del Día de Muertos. Ésta tiene lugar la tarde-noche del 2 de noviembre en el panteón principal del pueblo, cuando se encienden las velas, cirios e inciensos sobre las tumbas para alumbrar el camino de regreso de las ánimas.

¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos?

Aunque no existe una fecha oficial para quitar el altar de muertos, se acostumbra retirar los elementos a partir del 3 de noviembre, se cree que en esta fecha las almas de los seres queridos emprenden su viaje de regreso tras compartir con sus familias.

Según las costumbres de cada comunidad y región del país, el altar de muertos puede permanecer un par de días más según el estado de los platillos y flores que se colocaron.

Toma en cuenta que al tratarse de alimentos perecederos pueden descomponerse con mayor facilidad al hallarse a la intemperie, por lo que hay que revisarlos.

¿Qué hacer con lo que se quita de la ofrenda?

Según la comunidad o región del país en la que residas los alimentos y pan de muerto que se colocan en la ofrenda, pueden tener varios destinos. Estos se pueden repartir entre familiares y amigos, para consumir el mismo día en el que se retiran.

O en caso de que se hayan descompuesto al estar expuestos a los cambios de temperatura durante varios días, se desechan.

Otros elementos como el papel picado, las veladoras y el copal que se encuentren en buen estado, suelen guardarse para la festividad del año entrante.

Mientras que en el caso específico de las flores de cempasúchil, los pétalos pueden tener una segunda vida al ser utilizados como composta.