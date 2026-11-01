Sociedad

¿Cuándo Quitar la Ofrenda de Día de Muertos 2026? Estas Almas Llegan el 2 de Noviembre al Altar

Los altares de muertos son resultado de una mezcla cultural en la que los indígenas pusieron el sahumerio, la comida y cempasúchil, y los europeos agregaron algunas flores y velas.

Ofrenda Día de Muertos 2026. Cuando se quita altar de MuertosLa ofrenda es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, que se coloca en honor a seres queridos fallecidos. Foto: Cuartoscuro.

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