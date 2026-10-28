Sociedad

¿Cuál Es el Significado de las Velas en la Ofrenda de Día de Muertos?: A Esta Hora se Encienden

En México, el Día de Muertos es una festividad que rinde homenaje a los seres queridos que han partido del mundo de los vivos.

Significado Velas Día de Muertos y a qué hora encenderlas para ofrenda.La ofrenda de Día de Muertos se compone de distintos elementos que en conjunto crean el escenario perfecto para homenajear las almas de seres queridos fallecidos. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+