¿A Quién se le Pone Ofrenda el 30 de Octubre 2026? Estas Almas Llegan al Altar de Muertos

Las almas de seres queridos fallecidos han emprendido su regreso desde el Mictlán para visitar las ofrendas instaladas en su honor con motivo de la festividad de Día de Muertos. Y aunque el retorno comenzó desde el pasado 28 de este mes, en N+ te decimos quiénes visitan el altar este 30 de octubre 2026.

Las mascotas fueron las primeras en volver, según el Calendario de Día de Muertos 2026 que se ha popularizado en las últimas fechas; le siguieron las personas que murieron de forma trágica o violenta, el 28 de octubre y para 29 las almas de personas que murieron ahogadas y ánimas del purgatorio.

Dado que las flores de cempasúchil y la flama de las veladoras son elementos que juegan un papel trascendental en el recorrido de regreso a las almas, en una nota previa te explicamos cuál es su significado y a qué hora debes encender las ceras.

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¿A quién se le pone la ofrenda el 30 de octubre de 2026?

Las fechas oficiales de la festividad son el 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos (niños), y 2 de noviembre, Día de los Muertos (adultos). La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia y la Cultura) proclamó esta festividad como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Unidad en 2003, y posteriormente la inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008.

Según la cosmovisión indígena, durante la festividad del Día de Muertos las almas de los seres queridos regresan el Mictlán -lugar de eterno descanso- para visitar los altares colocados en su honor así como para convivir con sus familias.

De modo que este viernes 30 de octubre de 2026 se espera la llegada de almas olvidadas, sin familiares o a quienes no se les colocaron ofrendas. Además de aquellas almas ubicadas en los "Limbos".

Adicional a las ofrendas, las festividades en México incluyen el adorno de lápidas y criptas en cementerios y panteones de todo el país, aunque "La Alumbrada" en Mixquic de Ciudad de México se ha convertido en una de las más representativas.

¿Cómo se recibe a las almas que llegan el 30 de Octubre a los altares?

A las almas se les recibe con agua, sal y aquellos alimentos que en vida fueron sus platillos favoritos. Un conjunto de elementos naturales, frugales e intangibles que en conjunto crean la atmósfera idónea para recibir a los difuntos.

En caso de que falte alguno se pierde el encanto espiritual que rodea al patrimonio religioso, consideró el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Sin duda las flores de cempasúchil son otros de los elementos más vistosos de la ofrenda, su brillante color naranja viste de gala los altares colocados en casas, jardines, escuelas y oficinas. Pero además de ser de ornato, las creencias apuntan a que sus pétalos sirven de guía para las almas de los difuntos.

De ahí que en algunos lugares del país aún se acostumbre a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa.