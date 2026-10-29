Sociedad

¿A Quién se le Pone Ofrenda el 30 de Octubre 2026? Estas Almas Llegan al Altar de Muertos

El sincretismo de las tradiciones prehispánicas y europeas construyeron las bases de esta festividad que ha ganado popularidad en todo el mundo.

Ofrenda de día de muertos. Qué almas llegan al altar el 30 de octubre.Avanza el calendario de Día de Muertos con las fechas específicas en la que las almas de los difuntos regresan para visitar a sus seres queridos. Foto: Cuartoscuro.
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