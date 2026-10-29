Sociedad

¿Para Qué Sirve el Cempasúchil? Usos Poco Conocidos de la Flor que Adorna Día de Muertos

Sus propiedades y pigmentos permiten aprovechar esta flor mexicana en la agricultura, la gastronomía y la elaboración de textiles

Campo de cempasúchil en Xaltepec, Huauchinango.Campo de cempasúchil en Xaltepec, Huauchinango. Foto: Cuartoscuro

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