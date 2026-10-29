Actividades de Día de Muertos del 30 de Octubre al 2 de Noviembre 2026 en CDMX: Lista de Eventos

Llegamos al momento culminante de la celebración del Día de Muertos 2026, y si aún estás buscando qué hacer en estas festividades, acá te traemos la lista de actividades que habrá del 30 de octubre al 2 de noviembre en CDMX.

De acuerdo con las creencias desde el pasado martes 27 de octubre, comenzaron a regresar las almas de los difuntos para visitar las ofrendas instaladas por sus familias y en una nota previa ya te explicamos quiénes llegan en cada fecha.

Pese a que este fin de semana las festividades alcanzarán su punto máximo, ya van varias semanas de celebraciones en la capital del país con la realización del Desfile de Alebrijes, la Marcha Zombie, el Festival Flores de Cempasúchil, la Rodada Ciclista y la Mega Procesión de las Catrinas. Además del alumbrado con motivo del Día de Muertos 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alistan Catrina Gigante para la Ofrenda Monumental 2026

¿Qué actividades de Día de Muertos habrá en CDMX?

Este fin de semana, que además será largo para millones de estudiantes, se podrá disfrutar de las mega ofrendas instaladas en diferentes puntos de la CDMX, siendo las más importantes la del Zócalo y la UNAM.

También se realizará el ya tradicional Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en las principales calles del Centro Histórico, y una Rodada del Terror en pleno día de Halloween.

Agenda de las eventos de Día de Muertos 2026 en CDMX

Para que vayas armando tu agenda y vivas al máximo estas festividades, acá te traemos todas las actividades que habrá en CDMX y los días en que se realizarán los desfiles, rodadas y festivales tradicionales por el Día de Muertos.

Festival de Flores de Cempasúchil 2026: Fechas: Hasta el 2 de noviembre de 10:00 a 20:00 hrs. En Reforma entre la glorieta del Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX. Fechas: Del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Ofrendas Comunitarias. Fechas: Del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ubicaciones: 12 sedes en la ciudad, incluyendo la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y diversas Utopías en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Iluminación del Zócalo. Fechas: Del 29 de octubre al 4 de noviembre. Ubicación: Fachadas de los edificios de Gobierno y del primer cuadro del centro histórico.

Festival de Día de Muertos en Chapultepec: “La Puerta entre dos mundos”. Fechas: Del 29 de octubre al 4 de noviembre. Ubicación: Paseo de los Compositores y Lago Mayor, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Bazar Paseo de las Ánimas. Fechas: del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas en Paseo Nuevo, Tlaltenco.

Rodada al Mictlán en Mixquic. Fecha: sábado 31 de octubre de 2026, con destino a San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, CDMX. Consulta aquí los puntos de reunión y horarios

Con esta lista de actividades de Día de Muertos 2026 en CDMX, ya puedes ir armando tu agenda con tus planes favoritos para que disfrutes al máximo una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.

PPP