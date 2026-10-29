Sociedad

Actividades de Día de Muertos del 30 de Octubre al 2 de Noviembre 2026 en CDMX: Lista de Eventos

Si aún no sabes qué hacer en Día de Muertos 2026, consulta las actividades y eventos que habrá en CDMX por esta festividad

Actividades de Día de Muertos del 30 de Octubre al 2 de Noviembre 2026 en CDMXEl Día de Muertos 2026 se celebra el lunes 2 de noviembre. Foto: Cuartoscuro
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