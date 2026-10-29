Muere Andrés Filomeno Mendoza, 'El Monstruo de Atizapán”, en Estado de México

Andrés Filomeno Mendoza Célis, conocido como "El Monstruo de Atizapán", falleció este jueves 29 de octubre, a los 78 años, en el penal de Tenango del Valle en el Estado de México.

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

Mendoza Célis, también conocido como el "Caníbal de Atizapán", enfrentaba decenas de casos abiertos de mujeres que asesinó en su domicilio ubicado en Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde operó en completa impunidad por años, sin ser perseguido, sin ser detectado.

Con promesas de altruismo, apoyos económicos y alimenticios, atrajo a su hogar a al menos una docena de mujeres que nunca más fueron vistas.

En mayo de 2021 cometió su último crimen. Andrés Filomeno citó a una vecina identificada como Reyna González, de 34 años, a quien invitó a pasar a casa, pero nunca más volvió a salir. Su esposo, quien sabía que ella se reuniría con ese hombre, ingresó a la casa por la fuerza y lo que encontró dentro se derivó en una serie de investigaciones en contra.

El esposo de Reyna, quien era policía, encontró el cuerpo desmembrado de su esposa en un sótano oculto de la casa.

Dentro de la casa, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intervinieron en cada uno de los rincones de esa casa. Con palas y distintas herramientas hallaron casi 5 mil restos óseos.

Además, fueron localizadas las credenciales de elector de varias mujeres desaparecidas. Además, cuchillos, un machete, una sierra con manchas de sangre, básculas, teléfonos celulares, chips y juegos de llaves.

Mendoza Célis también llevaba un registro en libretas y diarios con listas de nombres, pesos y detalles de los crímenes, además de fotografías de las víctimas.

"El Caníbal de Atizapán", quien es acusado del asesinato de al menos 19 mujeres en el Estado de México durante al menos 30 años, presentó complicaciones de salud en 2022.

En aquellas fechas, autoridades dieron a conocer que Andrés Filomeno había sido trasladado al Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, Estado de México, con un diagnóstico de neumonía bacterial no especificada, diabetes mellitus 2 con complicaciones múltiples.

TLS