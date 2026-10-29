Sociedad

Muere Andrés Filomeno Mendoza, 'El Monstruo de Atizapán”, en Estado de México

El sujeto, acusado del feminicidio de más de 30 mujeres, murió a los 78 años recluido en un penal en Edomex

Protestan contra el feminicida serial Andrés Filomeno "N"Integrantes de colectivas feministas protestaron para exigir justicia por los feminicidios de Reyna, Flor Ninve, Rubicela y mujeres que aún se desconocen sus identidades por el feminicida serial Andrés Filomeno "N". Foto: Cuartoscuro

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