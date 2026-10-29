Sociedad

Tras 20 Años Cerrado, Regresa el Terror al Castillo Encantado de San Luis Potosí

Los recorridos estarán disponibles hasta el 15 de noviembre, para quienes buscan sustos extremos. El acceso tiene una cuota de recuperación que se consulta en taquilla

Actores y Cuatro Salas de Terror Dan Vida al Castillo EncantadoActores y Cuatro Salas de Terror Dan Vida al Castillo Encantado. Foto: N+

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La experiencia incluye cuatro salas con actores caracterizados y un trayecto que concluye en el pozo de los deseos. Al terminar la temporada, el inmueble será remodelado para convertirlo en un castillo medieval.

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