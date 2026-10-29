Tras 20 Años Cerrado, Regresa el Terror al Castillo Encantado de San Luis Potosí

Luego de permanecer cerrado durante más de 20 años, el Castillo Encantado del parque Tangamanga Uno, en San Luis Potosí, abrió sus puertas al público con recorridos de terror que estarán disponibles hasta el próximo 15 de noviembre.

Luis Mejía, director de los parques Tangamanga, informó que la atracción cuenta con dos horarios para recibir a los visitantes, de acuerdo con la intensidad de los sustos. El primero es de 17:00 a 19:00 horas, dirigido a familias con niños, mientras que de 19:00 a 21:00 horas se ofrece una experiencia de terror extremo.

Durante el recorrido, los visitantes ingresan en grupos de aproximadamente cinco personas y atraviesan cuatro salas dentro del castillo, donde actores caracterizados participan en la experiencia. El trayecto inicia en la entrada principal y continúa hasta la parte posterior del inmueble, para finalizar en el pozo de los deseos.

El director explicó que los recorridos se realizan de manera constante, con el objetivo de permitir el ingreso de distintos grupos durante el horario de operación.

La actividad cuenta con una cuota de recuperación, cuyo monto puede consultarse directamente en taquilla. Una vez concluida la temporada de terror, el inmueble será remodelado para funcionar como un castillo medieval.