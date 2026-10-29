Cine

'Campeón Gabacho' Busca Noquear la Taquilla con la Esperanzadora Historia de un Héroe Latino

La película ganó el Premio del Público en la categoría Narrative Spotlight en el festival SXSW y estrena en cines del país este 29 de octubre

Jonás CuarónJonás Cuarón, director de 'Campeón Gabacho'. Foto: Cuartoscuro
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