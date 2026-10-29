'Campeón Gabacho' Busca Noquear la Taquilla con la Esperanzadora Historia de un Héroe Latino

Un joven cruza el río Bravo, se enfrenta a una pandilla de acosadores y conquista el ring. Esa cruzada moderna en tiempos de crisis migratoria se enmarca en una historia de amor, esperanza y comicidad dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada por Juan Daniel García Treviño.

La película mexicana llega a las salas de cine este jueves 29 de octubre, luego de un recorrido de festivales, donde ganó el Premio del Público en la categoría Narrative Spotlight en SXSW.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jonás Cuarón Revela en Exclusiva N+ Todos los Detalles de la Película ‘Campeón Gabacho’

¿De qué trata la película 'Campeón Gabacho'?

La película retrata la historia de Liborio (Juan Daniel García Treviño), un migrante mexicano que cruza la frontera de México con Estados Unidos a través del río Bravo. Luego de un conflicto que lo aleja de su trabajo, descubre en la resiliencia y su fortaleza su mayor talento, que lo introduce exitosamente en el mundo del boxeo.

La cinta explora temas como la migración, el amor juvenil, la violencia en los suburbios, la comunidad y la pertenencia.

Basada en el libro homónimo de la escritora Aura Xilonen, la cinta reúne a un elenco de estrellas nacionales e internacionales, partiendo del protagonista, García Treviño, quien ganó el premio Ariel a Mejor Revelación Actoral por 'Ya No Estoy Aquí'.

También hay actuaciones de Rubén Blades, Dolores Heredia, Leslie Grace, Carlos Carrasco y Rosario Dawson.

Además, la supervisión musical y producción de la banda sonora corrió a cargo del compositor multiganador del Grammy, Édgar Barrera, con la participación Anitta, Rawayana y Santa Fe Klan.

En entrevista con Despierta, Jonás Cuarón señaló que se trata de una película que aborda la migración desde una perspectiva diferente, con humor, música, romance y boxeo.

"Es una historia de box, pero de superación personal", dijo.

Destacó que uno de los objetivos principales del filme es ofrecer una mirada esperanzadora sobre la migración, un tema que con frecuencia se relaciona con situaciones difíciles y experiencias dolorosas.

