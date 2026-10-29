Pronostican 'Clima de Miedo' en México durante Halloween por Frente Frío 4: Lista de Regiones

El pronóstico del clima para este viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026 en pleno festejos de Halloween y Día de Muertos, contempla lluvias, heladas y viento en algunas regiones de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Para mañana viernes en el Valle de México se espera un ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde. En la CDMX y el Estado de México hay probabilidad ligera de lluvia. Mientras que habrá heladas en zonas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas de hasta entre -5 y 0 °C, que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

El sábado se prevén fuertes lluvias en Baja California y Sonora, chubascos en diversas entidades del noreste, centro, sur y sureste del país, así como lluvias aisladas en otros estados.

Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas del centro y oriente, además de rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California y tolvaneras o vientos moderados en el norte.

Para el Valle de México y la CDMX, se pronostica ambiente despejado a medio nublado, con temperaturas máximas de 25 °C a 26 °C, mínimas de 11 °C a 13 °C y baja probabilidad de lluvias.

El clima en el país estará "de miedo" en varias regiones debido a los efectos del frente frío número 4, todo lo contrario, en el Valles de México existirá la posibilidad de cielos despejados para quienes salgan a pedir calaverita.

Pronóstico del clima para Halloween 2026:

Noroeste y Norte del país: se pronostica ambiente muy frío a gélido y fuertes vientos por la aproximación del frente frío 4.

Se esperan heladas extremas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango con temperaturas de hasta -5°C.

Centro y Sur de México: El panorama será de chubascos y lluvias aisladas en algunas entidades debido a canales de baja presión combinados con humedad de los océanos y será indispensable llevar paraguas o impermeables que combinen con el disfraz.

El ambiente nocturno general será de frío conforme caiga la noche en gran parte del país, por lo que la principal advertencia del meteorológico nacional es abrigar bien a los niños y adultos mayores antes de salir a las calles.

HVI