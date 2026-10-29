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Protección Civil Mantiene Alerta por Tormenta en Ciudad Juárez

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas, arroyos y pasos a desnivel durante las lluvias

Prevén tormentas en Ciudad JuárezPrevén tormentas en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Protección Civil emite alerta por lluvias en Ciudad Juárez. Posibles inundaciones y granizo.

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Protección Civil Mantiene Alerta por Tormenta en Ciudad Juárez Este 29 de Octubre | N+