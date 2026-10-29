Protección Civil Mantiene Alerta por Tormenta en Ciudad Juárez

Protección Civil de Ciudad Juárez informó, a través de sus redes sociales, que se mantiene vigente una alerta por lluvias para este jueves, ante el pronóstico de tormentas durante la tarde, noche y madrugada.

De acuerdo con lo emitido por la dependencia, estas condiciones climáticas podrían disminuir entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana del viernes 30 de octubre. Se espera una acumulación de lluvia de entre 1 y 5 milímetros, aunque en caso de precipitaciones extremas podría alcanzar entre 10 y 20 milímetros.

La dependencia señaló que, durante las tormentas aisladas, existe la posibilidad de lluvias moderadas con variaciones en su intensidad, descargas eléctricas, rachas intensas de viento y caída de granizo, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el pronóstico.

Asimismo, advirtió que, debido a las lluvias registradas en la ciudad, la capacidad de absorción del suelo podría verse reducida, lo que incrementaría el riesgo de encharcamientos e inundaciones, así como el aumento del nivel de agua en arroyos y zonas bajas.

Por ello, pidió a la ciudadanía evitar cruzar, a pie o en vehículo, calles inundadas, arroyos, pasos a desnivel o zonas con corrientes de agua considerables. En caso de conducir, recomendó hacerlo con precaución, respetar los límites de velocidad y aumentar la distancia entre vehículos para reducir el riesgo de accidentes.