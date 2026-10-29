Pronóstico del tiempo

Más Frío y Lluvias para la CDMX: Así Estará el Clima Mañana Viernes 30 de Octubre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina emite recomendaciones ante pronóstico de precipitaciones y bajas temperaturas

Lluvia en la CDMX el 27 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroLluvia en la CDMX el 27 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro
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