Más Frío y Lluvias para la CDMX: Así Estará el Clima Mañana Viernes 30 de Octubre

¡Toma precauciones! Mañana viernes seguirán las lluvias y el ambiente frío matutino en la Ciudad de México (CDMX), según los recientes pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua.

Ante ello, aquí te compartimos los detalles del clima del 30 de octubre de 2026, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como varios canales de baja presión al interior de la República Mexicana.

Cabe señalar que por el momento no hay ningún frente frío afectando al país, pero el SMN dio a conocer que la noche del sábado 31 de octubre, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste de México.

Ahí se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en esa región.

Frío y lluvias en CDMX

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN advirtió que mañana en la Ciudad de México habrá cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la mañana, previó ambiente fresco a frío, y por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas).

De igual manera, pronostico una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados, así como viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua añadió más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 30% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 10 km/h.

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Recomendaciones por frío y lluvias

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) capitalina emitió diversas recomendaciones a la ciudadanía, como abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Además de evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Mientras que en caso de lluvias, pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, llamó a no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; además de barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por su parte, aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

SPB