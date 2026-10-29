Satélite Capta Desde el Espacio el Poder del Ciclón Arnab; Hay Muertos y Devastación en India

El pasado 25 de octubre se formó el primer ciclón de la temporada 2026 en el Océano Índico Norte: Arnab, un poderoso sistema que ya dejó muertos y una estela de devastación en la India, donde tocó tierra con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

Este jueves, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió imágenes captadas desde el espacio por un satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que mostraron el poder del fenómeno meteorológico.

En un artículo en su página web, la NASA dijo que Arnab se formó en la Bahía de Bengala y expresó que se trata de un comienzo bastante tardío para una cuenca que normalmente produce ciclones con nombre en abril o mayo.

Según la agencia, el ciclón tocó tierra en la costa de Andhra Pradesh y Yanam a primera hora del 28 de octubre, con una categoría de “tormenta ciclónica muy severa”, según la clasificación del Departamento Meteorológico de la India.

Esa fuerza es similar a un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, expuso la NASA.

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Influencia de El Niño

Además, refirió que la tormenta se produce en medio del fenómeno de El Niño, que consiste en el calentamiento de la superficie marina en algunas zonas del Pacífico ecuatorial y que se presenta aproximadamente cada dos a siete años.

“Las condiciones oceánicas cambiantes pueden influir en la atmósfera, alterando los patrones climáticos globales y modificando la distribución de las precipitaciones, los vientos, los ciclones tropicales, los incendios, las inundaciones y otros fenómenos”.

La NASA ejemplificó que en la Bahía de Bengala, investigaciones indican que las condiciones ambientales alteradas durante El Niño están asociadas con una reducción en la actividad de los ciclones tropicales.

“Los investigadores han descubierto que la cuenca oceánica experimenta ciclones tropicales menos frecuentes y menos intensos durante los años de El Niño”.

Muertos y devastación

Arnab tocó tierra entre Bapatla y Visakhapatnam, una zona densamente poblada con grandes ciudades, tierras de cultivo y comunidades pesqueras.

La agencia EFE informó que el ciclón dejó al menos cinco fallecidos y miles de hectáreas de cultivos afectadas a su paso por el estado de Andhra Pradesh, en la costa oriental de la India.

Varias de las víctimas murieron por electrocución o por la caída de árboles y postes eléctricos durante los fuertes vientos, que alcanzaron rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

"El Gobierno ha tomado medidas para ayudar a quienes perdieron hogares, cultivos, tiendas y otros bienes debido al ciclón. Compensación de 500 mil rupias (más de 5 mil 200 dólares) a las familias de los fallecidos", expresó este jueves la Autoridad de Gestión de Desastres del estado de Andhra Pradesh en X.

Mientras que la oficina del jefe de Gobierno de Andhra Pradesh también anunció compensaciones en dinero, arroz y aceite para cocinar para agricultores y pescadores afectados por las inundaciones.

El jefe de Gobierno de la zona, N. Chandrababu Naidu, cifró en al menos 15 mil los postes eléctricos dañados, mientras continuaban las labores para restablecer el suministro en las zonas más afectadas.

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SPB