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Pronóstico del Tiempo en México: Se Esperan Lluvias Fuertes en 9 Estados del País

En zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango el termómetro alcanzará los 5 grados bajo cero

Efectos de fenómenos climáticos en Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, MichoacánEfectos de fenómenos climáticos en Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Facebook | pcmichoacan

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