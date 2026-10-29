Pronóstico del Tiempo en México: Se Esperan Lluvias Fuertes en 9 Estados del País

Se prevén lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del noroeste y occidente de la República Mexicana, incluyendo Baja California Sur.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

También habrá lluvias y chubascos en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Nuevo León.

Estas son las entidades que tendrán precipitaciones este jueves:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Jalisco (oeste) y Nuevo León (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas son las siguientes:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, se espera ambiente fresco a frío por la mañana, y de templado a cálido por la tarde. Se prevén chubascos en el Estado de México y aisladas en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM