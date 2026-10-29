Internacional

Papamóviles Usados por los Pontífices desde 1930 se Exhiben en el Vaticano

Los Museos Vaticanos presentaron un adelanto de la exposición que conmemora "Un siglo del papamóvil", con varias versiones Mercedes-Benz del vehículo que los papas desde 1930 han utilizado

Uno de los papamóviles exhibidos en el Museo del Vaticano.Uno de los papamóviles exhibidos en el Museo del Vaticano. Foto: AP

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