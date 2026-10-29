Internacional

Lobo Ataca a Niña de 8 Años Durante Evento en un Zoológico en Alemania

La menor sufrió heridas graves y fue trasladada en helicóptero para recibir atención médica

El parque donde ocurrió el ataque de un lobo contra una niña fue cerradoEl parque donde ocurrió el ataque de un lobo contra una niña fue cerrado. Foto: AP

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