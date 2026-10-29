Lobo Ataca a Niña de 8 Años Durante Evento en un Zoológico en Alemania

Una niña de 8 años fue atacada por al menos un lobo dentro del recinto de un zoológico alemán y sufrió heridas graves este miércoles, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante un evento especial para niños en el Parque de Vida Silvestre Johannismühle, al sur de Berlín, según indicaron funcionarios del distrito de Teltow-Fläming.

Tras ser agredida por el lobo, la menor fue trasladada por aire a un hospital, según se lee en un comunicado oficial.

Un cuidador del zoológico intervino antes de que otras dos niñas, que también estaban en el recinto de lobos árticos, fueran atacadas. En ese momento, los menores les estaban dando agua a los lobos.

Tras la agresión, el zoológico fue cerrado hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo una investigación.

A principios de este año, un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo, en lo que se cree que es el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron al país en 1998.

ICM