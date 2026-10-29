Deja Al Menos 13 Muertos Ataque de Dron a Estación de Tren en Ucrania

Al menos 13 personas murieron por el ataque de un dron ruso contra una estación de tren de Dnipró, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades este jueves.

"Trece personas murieron en un ataque ruso en Dnipró. Al menos otras cinco resultaron heridas", declaró el gobernador regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.

Según el operador ferroviario ucraniano, el dron alcanzó un andén en el que había detenido un convoy, que tenía como destino Zaporiyia.

El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, lamentó "una tragedia" en la ciudad y afirmó en redes sociales que "un dron golpeó un tren civil eléctrico".

"Mucha gente ha muerto. Muchos están heridos", señaló.

El director de la compañía ferroviaria, Oleksandr Pertovski, precisó en Facebook que se había advertido de la situación de amenaza pero que, "desgraciadamente, todavía había mucha gente en el andén".

Desde que inició su invasión a gran escala, a finales de febrero de 2022, Rusia ha utilizado drones para atacar trenes en la exrepública soviética con frecuencia, destruyendo cientos de locomotoras y matando a varios ferroviarios.

En septiembre se efectuaron evacuaciones en más de 5.800 instalaciones ferroviarias de Ucrania por amenaza de ataque con dron, dijo a la AFP el operador nacional de ese servicio.

Las conexiones por tren son esenciales en Ucrania, donde viajar del este al oeste de ese extenso país puede tomar un día entero.

ASJ