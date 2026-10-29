Internacional

Deja Al Menos 13 Muertos Ataque de Dron a Estación de Tren en Ucrania

La ofensiva alcanzó un andén en el que había detenido un convoy, que tenía como destino Zaporiyia

UcraniaLas conexiones por tren son esenciales en Ucrania. Foto: Reuters.

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