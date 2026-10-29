Autoridades Corrigen Cifra de Fallecidos por Accidente de Trenes en Toledo, España: Suman 69

La cifra de fallecidos por el accidente de trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, se ajustó este día, luego de que las autoridades habían indicado que había subido a 74.

El Ministerio de Transporte de España corrigió la cifra de muertos por la colisión de trenes de alta velocidad, la cual ubicó en 69, después de haber reportado 74 decesos.

El presidente de esa comunidad autónoma, Emiliano García-Page, también comentó que las fuerzas de seguridad han recibido hasta el momento 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas.

Los equipos estuvieron activos durante toda la madrugada apoyados por grandes focos de iluminación y se sigue inspeccionado la zona en busca de viajeros que pudieran permanecer atrapados.

Las autoridades fijaron un perímetro de dos kilómetros en torno al lugar del accidente para que pueda trabajar el personal judicial encargado de la investigación.

Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insistió que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente ferroviario y reforzar la seguridad.

En medio de las declaraciones, este jueves iniciaron los tres días de luto por las personas fallecidas que dejó la colisión de los trenes, mientras rescatistas siguen buscando víctimas entre los vagones destrozados.

Los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas, continúan buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos los vagones más afectados.

"No podemos dar por finalizado ese trabajo", explicó en la mañana del jueves Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, donde ocurrió el accidente.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudirán en la tarde a visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo, a unos 70 kilómetros de donde ocurrió el accidente, informó la Casa Real.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe que llevaba 378 pasajeros.

ICM