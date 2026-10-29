Internacional

Autoridades Corrigen Cifra de Fallecidos por Accidente de Trenes en Toledo, España: Suman 69

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Transportes brinda nuevo balance del choque

Con ayuda de grúas, rescatistas buscan a víctimas entre los fierros retorcidos de los trenes siniestradosCon ayuda de grúas, rescatistas buscan a víctimas entre los fierros retorcidos de los trenes siniestrados. Foto: AP

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