Marchas, Concentraciones y Rodadas Afectarán la Movilidad en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 29 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 7 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra marchará a las 11:00 horas, de la Glorieta de los Insurgentes en avenida Insurgentes Sur y avenida Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Secretaría de Gobernación en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará a las 12:00 horas de la Escultura “El Prometeo-Quetzalcóatl”, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a la Dirección General del Deporte Universitario Circuito Escolar, Ciudad Universitaria y a la Torre de Rectoría en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Ciclistas rodarán de Iztapalapa a las 19:45 horas de Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, en Barrio San Lucas con destino a San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

Galactibikers marcharán a las 19:45 y 20:15 horas del Deportivo Miguel Alemán, en Lindavista sin número, colonia Lindavista; del Jardín Euzkaro y Calzada de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes con destino al Valle de las Brujas, en Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ