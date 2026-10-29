Movilidad

Carreteras con Bloqueos Hoy 29 de Octubre 2026: Reporte de Tráfico, Según Capufe y GN

Hay afectaciones en varios tramos de autopistas debido a accidentes o trabajos de mantenimiento

Transportistas realizan una caravana sobre la autopista México-Pachuca para exigir mayor seguridad en las carreteras, lo que provoca largas filas de vehículos.Transportistas realizaron una caravana sobre la autopista México-Pachuca para exigir mayor seguridad en las carreteras el pasado 26 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Bloqueo de Carreteras en México Hoy 29 de Octubre 2026: Dónde Hay Cierre y Reporte de Tráfico, Según Capufe | N+