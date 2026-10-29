Carreteras con Bloqueos Hoy 29 de Octubre 2026: Reporte de Tráfico, Según Capufe y GN
Hay afectaciones en varios tramos de autopistas debido a accidentes o trabajos de mantenimiento
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Si tienes previsto viajar por alguna carretera de México este jueves 29 de octubre, consulta las condiciones de circulación antes de iniciar tu recorrido para que llegues a tiempo.
Los accidentes, las fallas mecánicas y la presencia de manifestantes ocasionan cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento en distintos puntos del país, según Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
En N+ te compartimos diariamente la lista de carreteras con bloqueos y cierres reportados, así como los tramos donde hay complicaciones para que tomes precauciones antes de salir.
3:46 horas: Se normalizó la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 200, con dirección a la Ciudad de México, tras el retiro de peregrinos.
5:24 horas: La autopista Córdoba-Veracruz presenta carga vehicular en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 49, luego de que concluyera la atención de un accidente.
5:41 horas: Se registra reducción de carriles en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en el km 182, con dirección a Acatzingo, debido a la atención de un choque por alcance entre tractocamiones.
5:45 horas: La autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza presenta neblina densa en la zona de las Cumbres de Maltrata. Ante las condiciones de baja visibilidad, Capufe recomendó reducir la velocidad y encender las luces bajas y los faros antiniebla.
8:42 horas: hay obras de mantenimiento en el km 20 del Libramiento Noreste de Querétaro, por lo que hay reducción de carriles en Plaza de Cobro Chichimequillas.
9:27 horas: del km 144 al 145 de la autopista México-Querétaro, rumbo a Querétaro, hay reducción de carriles por labores de mantenimiento.
FBPT