Movilidad

Anuncian Cierre Temporal de Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza en Puebla

De acuerdo con las autoridades, se colocará una estructura a la altura de la Caseta de Cobro de Esperanza por lo que no habrá paso vehicular

Cierre Temporal Autopista Acatzingo Ciudad Mendoza Caseta Esperanza Puebla CAPUFE EstructuraCAPUFE anunció que se colocará una estructura a la altura de la Caseta de Esperanza. Foto: Google Maps

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Cierre temporal en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza desde las 23:00. Se recomienda precaución y seguir indicaciones para un viaje seguro.

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