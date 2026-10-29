Anuncian Cierre Temporal de Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza en Puebla

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció que no habrá paso vehicular en la incorporación ubicada a la altura de la caseta de Esperanza, con dirección a Puebla, debido a trabajos de mantenimiento.

El cierre temporal será de aproximadamente 60 minutos a partir de las 23:00 horas de hoy miércoles 28 de octubre de 2026 y finalizará a las 05:00 horas del jueves 29 de octubre.

Dicho cierre se debe al montaje de una estructura sobre el kilómetro 217+500, específicamente en la gaza de incorporación de la Caseta de Cobro Esperanza en dirección a Puebla.

CAPUFE anuncia cierre de Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza. Foto: CAPUFE

Cabe destacar que los carriles principales de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza seguirán habilitados para la circulación vehicular, sin embargo, las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Entre los consejos emitidos por CAPUFE se encuentran salir con anticipación, manejar con precaución y atender las indicaciones del personal de vialidad para evitar contratiempos.

Con información de N+

GMAZ