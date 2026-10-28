Accidentes

Choque Frontal de Vagoneta y Camioneta Particular Deja Varios Heridos en Puebla

La carretera Azmbilla-El Seco fue cerrada para brindar atención urgente a pasajeros de una unidad colectiva

Se presume que uno de los conductores invadió carril contrario.Se presume que uno de los conductores invadió carril contrario. Foto: Facebook Primicia Roja

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Impactante accidente en Cañada Morelos: un choque entre una unidad colectiva y camioneta particular provoca cierre total.

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