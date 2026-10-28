Choque Frontal de Vagoneta y Camioneta Particular Deja Varios Heridos en Puebla

Una choque frontal entre una unidad del transporte público y una camioneta particular dejó como saldo varios lesionados, sobre la carretera federal Azumbilla-El Seco, a la altura de la entrada al barrio de San Lucas, en el municipio de Cañada Morelos, Puebla.

Al lugar acudieron autoridades auxiliares y servicios de ambulancia para atender la situación. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas heridas, ni las causas del accidente, pero se presume que uno de los conductores invadió carril contrario.

Debido al accidente, reportan cierre total de la carretera Azumbilla-El Seco, por lo que se recomienda tomar vías alternas y atender la indicación de las autoridades.

Con información de N+

JAPR