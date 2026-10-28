Accidentes

Sofocan Incendio de Una Vivienda Abandonada en la Ciudad de Puebla

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron hasta el inmueble ubicado en la colonia Estación Nueva para apagar las llamas

Incendio Basura Sofocado Vivienda Abandonada Colonia Estación Nueva PueblaEl siniestro ocurrió en la colonia Estación Nueva. Foto: X @SSC_Pue

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Incendio en vivienda abandonada en Puebla controlado por Protección Civil Municipal. No hubo heridos y se mitigaron riesgos para evitar reactivación. Descubre más sobre la rápida respuesta.

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