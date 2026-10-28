Sofocan Incendio de Una Vivienda Abandonada en la Ciudad de Puebla

Personal de Protección Civil del Municipio de Puebla atendió el reporte de un incendio de basura que se encontraba al interior de una vivienda abandonada, en la colonia Estación Nueva.

Los cuerpos de emergencias acudieron hasta el inmueble abandonado, donde tras varios minutos se logró controlar el incendio de manera oportuna. No se reportaron personas lesionadas por este siniestro.

Cabe destacar que elementos de PC Puebla Capital dieron a conocer que posteriormente se mitigaron riesgos para evitar la reactivación del fuego en el punto atendido.

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En otro caso reportado este mismo miércoles 28 de octubre de 2026, integrantes de Protección Civil Estatal atendieron el reporte de combustión de basura al interior de un inmueble abandonado en la ciudad de Puebla.

Los cuerpos de emergencias realizaron maniobras con agua a presión, remoción de material y ventilación natural, lo que permitió controlar la situación en la colonia 20 de Noviembre.

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Tras varios minutos de labores por parte de los uniformados, el lugar del siniestro en inmediaciones de la capital poblana quedó sin riesgo para la población.

Con información de N+

GMAZ