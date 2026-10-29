Detienen a Tres Hermanos Tras Pelea por Terreno en Santiago, Nuevo León

Una confrontación entre familiares movilizó a elementos de seguridad hasta la comunidad de La Cieneguilla, donde los involucrados presuntamente llegaron a las agresiones físicas durante una discusión relacionada con un inmueble.

Las personas detenidas fueron identificadas como Alma “N”, de 51 años; Víctor “N”, de 47, y Laura “N”, de 49, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos comenzaron con una disputa por la propiedad de un terreno perteneciente a su padre. Sin embargo, el desacuerdo aumentó de intensidad hasta derivar en empujones y golpes entre los familiares.

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Ante la situación, se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, por lo que elementos policiacos se trasladaron hasta el kilómetro 3 de la Carretera a Cola de Caballo, en la comunidad de La Cieneguilla, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Al arribar al sitio, los uniformados tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención de los tres involucrados.

Posteriormente, Alma “N”, Víctor “N” y Laura “N” fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Santiago, donde se llevarían a cabo los procedimientos correspondientes para determinar su situación legal.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el origen del conflicto familiar ni sobre la situación jurídica de las tres personas detenidas.