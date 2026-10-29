Seguridad

Detienen a Tres Hermanos Tras Pelea por Terreno en Santiago, Nuevo León

Tres integrantes de una misma familia fueron puestos a disposición de las autoridades luego de que un desacuerdo relacionado con una propiedad familiar

Detienen en Santiago a 3 hermanos.Detienen en Santiago a 3 hermanos. Foto: Policía Santiago

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Una disputa por un terreno familiar en Santiago, Nuevo León, termina en arrestos.

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