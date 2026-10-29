Explota Llanta de Tráiler y Lesiona a Trabajador en Santiago, Nuevo León

Un trabajador de una vulcanizadora tuvo que ser trasladado a un hospital luego de sufrir lesiones en el rostro mientras realizaba labores con un neumático de carga pesada en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El afectado fue identificado como Jesús Saucedo, quien se encontraba preparando la llanta de un tráiler cuando ocurrió el incidente dentro del establecimiento.

De acuerdo con la propietaria del negocio, el trabajador manipulaba el neumático cuando este explotó repentinamente, lo que le provocó heridas superficiales en el rostro.

El accidente ocurrió en una vulcanizadora ubicada a la altura del kilómetro 241 de la Carretera Nacional, en Santiago.

Tras recibir el reporte de lo sucedido, elementos de la Policía Municipal y corporaciones de rescate se movilizaron hasta el sitio para brindar apoyo y auxiliar al lesionado.

A su llegada, los rescatistas atendieron al trabajador y determinaron que requería valoración médica, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la explosión del neumático ni sobre la evolución del estado de salud del afectado.