Seguridad

Explota Llanta de Tráiler y Lesiona a Trabajador en Santiago, Nuevo León

Un empleado sufrió heridas en la cara mientras realizaba sus labores en un establecimiento de reparación de neumáticos

Llanta explota a empleado de vulcanizadoraLlanta explota a empleado de vulcanizadora. Foto: Policía Santiago
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