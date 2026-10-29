Muere Joven en Construcción de Hospital del IMSS en Santa Catarina, Nuevo León

Un joven fue localizado sin vida al interior de la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada a unos metros de la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Fueron empleados de esta construcción quienes localizaron el cuerpo del joven, quien aparentemente se encontraba inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención médica. Hasta este punto de inmediato llegaron autoridades de Protección Civil Jaguares.

Rescatistas de inmediato comenzaron a realizarle algunas maniobras al joven, quien minutos más tarde fue reportado sin signos vitales. Los elementos de inmediato resguardaron el área para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta este punto también llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes lograron identificar al joven como Adrián Ibáñez Ibáñez, de 20 años de edad.

Los elementos también informaron que el joven era originario de Puebla. Será durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto sobre este caso, así como la razón por la que el hombre perdió la vida.