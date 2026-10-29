Accidentes

Muere Joven en Construcción de Hospital del IMSS en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades ya investigan como ocurrió la muerte del hombre al interior de este punto

Construcción IMSSAutoridades resguardaron la construcción tras el reporte de una muerte. Foto: Alejandro González

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