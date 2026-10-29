Política

Lamenta Sheinbaum Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: 'Transformó la Vida Política'

El ingeniero falleció a los 92 años y funcionarios de todos los partidos, así como instituciones del extranjero, expresaron su pésame

Cuauhtémoc Cárdenas SheinbaumEl expresidente Andrés Manuel López Obrador, líderes de los partidos de oposición y otros personajes expresaron su pésame. Foto: Reuters.

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