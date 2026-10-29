Lamenta Sheinbaum Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: 'Transformó la Vida Política'

La Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda en México y tres veces candidato presidencial que impulsó la corriente democrática.

De los primeros en reaccionar fueron funcionarios morenistas, cuya fuerza política derivó del movimiento que fundara el ingeniero junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Sheinbaum dijo que la dignidad y convicción republicana de Cárdenas Solórzano quedan como un referente imprescindible para México.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", publicó en X.

La presidenta recordó la transformación política que fracturó la hegemonía priista en 1988, cuyas elecciones presidenciales quedaron marcadas por la polémica "caída del sistema" que fue calificada de fraude.

"Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos", indicó.

"Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", añadió.

Sheinbaun afirmó que el ingeniero honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas, quien emanó de la Revolución Mexicana y gobernó al país de 1934 a 1940.

"Supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", agregó.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México", finalizó.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Unión Europea, líderes de los partidos de oposición, gobernadores, legisladores e instituciones, también expresaron su pésame y afirmaron que la política nacional está de luto.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este miércoles a los 92 años en la Ciudad de México.

Con información de N+

ASJ