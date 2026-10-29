Seguridad

Detienen a Responsable de Triple Asesinato en Tlaquepaque, Jalisco

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión ejecutada por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco

Detienen a hombre en TlaquepaqueEl hombre es acusado de triple asesinato. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Detienen al presunto responsable del triple homicidio en Tlaquepaque. Heriberto 'N' fue arrestado tras una investigación exhaustiva

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