Detienen a Responsable de Triple Asesinato en Tlaquepaque, Jalisco

Heriberto ‘N’ fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de dos adolescentes y un hombre, ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

La captura se llevó a cabo mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 4 de abril, cuando las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta por calles de la colonia El Campesino.

Al transitar por la avenida Juan de la Barrera, otra motocicleta les obstruyó el paso. En ella viajaban Heriberto ‘N’ y otro individuo.

Presuntamente, el ahora detenido descendió del vehículo de dos ruedas y realizó varias detonaciones con un arma de fuego contra las tres personas.

Las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos a consecuencia de las lesiones sufridas.

Heriberto ‘N’ quedó a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica.