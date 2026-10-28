Sociedad

Jalisco Recupera la Planta Potabilizadora de Toluquilla; Fue Privatizada en 2012

Pablo Lemus anunció durante la mañanera de Claudia Sheinbaum que el estado tomó el control de la infraestructura hidráulica de Toluquilla

Recuperan la Planta Potabilizadora Número 4 en Toluquilla.Recuperan la Planta Potabilizadora Número 4 en Toluquilla. Foto: N+

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La planta potabilizadora recuperada sólo aportaba una décima parte de los mil litros por segundo que debía distribuir.

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Jalisco Recupera Planta Potabilizadora de Toluqilla para Mejorar Suministro | N+