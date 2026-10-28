Jalisco Recupera la Planta Potabilizadora de Toluquilla; Fue Privatizada en 2012

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el Gobierno estatal tomó el control de la Planta Potabilizadora Número 4, ubicada en Toluquilla, con el objetivo de mejorar el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El mandatario dio a conocer este hecho durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Lemus, la planta había sido privatizada en 2012 y no cumplía con los volúmenes de agua comprometidos. Aunque debía aportar mil litros por segundo, únicamente suministraba una décima parte de esa cantidad, por lo que su recuperación permitirá aprovechar mejor la infraestructura para fortalecer el abasto en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante la conferencia también se informó sobre la construcción de una nueva red de colectores para evitar que las aguas residuales contaminen el canal que conduce agua desde Chapala hacia la zona de Las Pintas. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se han detectado 150 descargas irregulares en este canal, las cuales están siendo clausuradas. Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes incumplan la normativa.

Lemus destacó además un acuerdo entre los gobiernos de México y Jalisco para invertir 25 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica que permita llevar agua de calidad a las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Los Gobiernos de México y Jalisco hemos logrado un acuerdo juntos para invertir 25 mil mdp en la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad a las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, señaló el gobernador.

Con estos recursos se contempla la construcción de los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar. Según lo anunciado, las obras comenzarán en 2027 y se prevé que concluyan a finales de 2028.

Por su parte, el director del Siapa, Ismael Jáuregui, mencionó que este organismo se encargará de generar las inversiones necesarias para que en las próximas semanas se pueda elevar el litraje de esta planta potabilizadora, una acción que beneficiará a los ciudadanos del sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Este servicio, estaremos retomando a partir de este momento las aplicaciones de infraestructura para poder generar en próximos días un mejor servicio para esta zona de la ciudad", manifestó Jáuregui.