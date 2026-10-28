Seguridad

Sentencian a 60 Años de Cárcel a Implicado en la Desaparición de Dos Personas en Salvatierra

Carlos Manuel N., es el cuarto involucrado en la privación de la libertad y muerte de la maestra Guadalupe y Ulises en febrero del 2020

Sentencian a 60 Años de Cárcel a Implicado en la Desaparición de Dos Personas en Salvatierra.Sentencian a 60 Años de Cárcel a Implicado en la Desaparición de Dos Personas en Salvatierra. Foto: Secretaría de Seguridad y Paz / Facebook

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El sentenciado permaneció prófugo de la justicia hasta el pasado 8 de octubre que fue detenido en Celaya y trasladado a un penal en Acámbaro.

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