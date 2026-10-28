Sentencian a 60 Años de Cárcel a Implicado en la Desaparición de Dos Personas en Salvatierra

Integrantes del Grupo de Inteligencia Operativa y agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) detuvieron a Carlos Manuel N.

El sentenciado es el cuarto implicado en la desaparición de la maestra Guadalupe, mejor conocida como Lupita y Ulises el pasado mes de febrero del 2020 en Salvatierra.

Carlos estaba prófugo de la justicia, hasta el pasado 8 de octubre que fue detenido en Celaya y trasladado a un penal en Acámbaro, donde permaneció en prisión preventiva.

Siendo el 13 de octubre cuando un juez le dicto sentencia de 60 años de prisión por la desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de ambas víctimas.

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De manera paralela, la FGE mantiene abierta una investigación sobre la posible participación de Carlos Manuel en otros hechos relacionados con fosas clandestinas en el Barrio de San Juan en Salvatierra.

En esa ocasión se recuperaron los restos de 80 personas entre las que estaban Ulises y la maestra Lupita quien tenía 32 años cuando murió.