Internacional

Accidente de Trenes en España: Fotos de la Tragedia en Toledo que Dejó Decenas de Muertos

El ministro de Transportes aseguró que se trató de una decisión "a todas luces errónea" del centro de control, pero todavía se están investigando las causas

Accidente de trenes en Toledo, España

Accidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters

Pareja de una persona desaparecida durante accidente de trenes

Pareja de una persona desaparecida durante accidente de trenes. Foto: Reuters

Accidente de trenes en Toledo, España

Accidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters

Accidente de trenes en Toledo, España

Accidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (derecha), junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (izquierda)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (derecha), junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (izquierda). Foto: EFE

Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad

Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad. Foto: EFE

Equipos de emergencia en la zona del accidente.

Equipos de emergencia en la zona del accidente en Toledo. Foto: Reuters

Continua la búsqueda de posibles víctimas

Continua la búsqueda de posibles víctimas. Foto: Reuters

Pasajeros salen de la zona tras la colisión de dos trenes de alta velocidad

Pasajeros salen de la zona tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo. Foto: Reuters

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Accidente ferroviario en España: 68 fallecidos tras colisión de trenes en Toledo. El sistema de seguridad falló y se investiga un posible error humano. Conoce los detalles de esta tragedia.

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