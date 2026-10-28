Condenan y Obligan a Pagar 19 mdp a Hombre que Traficó Vejigas de Totoaba

Jorge “N” fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 19 millones 27 mil 591 pesos como reparación del daño por el tráfico de vejigas natatorias de totoaba, un caso que comenzó el 10 de diciembre de 2019 en Sonora.

Ese día, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública lo detuvieron con 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultos en un vehículo con placas del estado de California, Estados Unidos. Los envoltorios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De ahí nació una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (FEIDA), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, y que años después llegó al Tribunal de Enjuiciamiento, donde se desarrolló el juicio oral. Los agentes del Ministerio Público de la Federación integraron la carpeta que sostuvo todo el procedimiento hasta la sentencia.

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En el proceso participó también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como coadyuvante —la parte que apoya al Ministerio Público dentro del juicio—, parte ofendida y parte técnica. Aportó la asesoría jurídica y los dictámenes periciales de identificación de especies y de cuantificación del daño ambiental, con los que se acreditó el daño en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la finalidad comercial de la conducta. El juez tomó en cuenta esos dictámenes al fijar la reparación.

La condena es por un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con las agravantes de fin comercial y afectación a un área natural protegida. El monto de la reparación abarca la afectación al pez totoaba, a la vaquita marina y al ecosistema.

La FGR y la Profepa dieron a conocer la sentencia en un comunicado conjunto, en el que la calificaron como un hito y como un mensaje para quienes atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad del país. Ambas instituciones indicaron que seguirán trabajando en coordinación para integrar carpetas de investigación sólidas que lleven a sentencias contundentes, y señalaron que la Profepa y el sector ambiental trabajan para reforzar el marco normativo y elevar los castigos y las sanciones por este tipo de delitos.

Con información de N+.

CT