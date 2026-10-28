Medio Ambiente

Condenan y Obligan a Pagar 19 mdp a Hombre que Traficó Vejigas de Totoaba

Fue detenido en Sonora en 2019 con 41 vejigas; la sentencia incluye cuatro años de prisión

Condenan y Obligan a Pagar 19 mdp a Hombre que Traficó Vejigas de TotoabaEnvoltorios con vejigas natatorias de totoaba. Foto: FGR

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