Sociedad

Exhumación Irregular en Atotonilco de Tula: Disputa por Terreno y Traslado de Restos sin Aviso

Ocho años después de sepultar a su hermano, una familia enfrenta una nueva angustia: sus restos fueron trasladados a otro panteón, sin ninguna notificación

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Tumbas de Atotonilco de Tula, Hidalgo: La Angustia de Familia por Exhumación de Restos

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Familia en Hidalgo enfrenta angustia tras exhumación irregular de su ser querido. ¿Por qué el traslado nocturno y sin notificación? Descubre más sobre esta polémica.

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