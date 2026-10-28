En Entrevista Histórica, Dolores Huerta Habló Sobre Abuso Sexual que Vivió por César Chávez

En marzo de este año, la activista y líder de los derechos civiles Dolores Huerta reveló el abuso sexual que sufrió por parte de su compañero de lucha, César Chávez, un secreto que guardó por más de 60 años.

Este 28 de octubre de 2026, su familia informó que la icónica mujer, nacida en 1930 en territorio estadounidense, murió a los 96 años de edad.

En N+ te presentamos la entrevista histórica que ofreció a principios del año, en la que habló sobre los dos incidentes de abuso sexual que resultaron en embarazos.

Se trató de la primera entrevista en español, concedida en exclusiva a N+ Univision, después de que denunció al fallecido líder sindical César Chávez.

Huerta dijo que guardó el secreto por seis décadas, hasta que el diario The New York Times reveló que Chávez también habría abusado de otras mujeres y niñas.

En la plática con la afiliada de N+ Univisión K-Mex en Los Ángeles, la activista confesó que escuchar el testimonio de otras mujeres le dio valor para contar su verdad.

“He visto el valor de estas mujeres que han dado su historia y basando mi historia, yo digo si ellas tenían ese valor para decir lo que les había pasado a ellas, especialmente las jovencitas, cuando estaban jóvenes, una cosa que yo no sabía”, expuso.

Dolores Huerta fue ampliamente conocida y admirada por su incansable lucha en favor de los derechos de trabajadores agrícolas; en 1962 cofundó junto con César Chávez la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que luego se convirtió en el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos.

Tras una investigación del diario The New York Times, que reveló que el líder abusó de niñas que trabajaban para el movimiento sindical, Huerta contó por qué decidió confesarle al mundo que ella también fue víctima en dos ocasiones.

“Fue una cosa tan horrible, que una persona que nosotros mirábamos como nuestro héroe, nuestro líder, podía haber hecho cosas así tan malas, una cosa que es muy difícil de comprender”, narró.

De acuerdo con la activista, la primera agresión ocurrió en 1960 cuando fue presionada y manipulada para tener relaciones sexuales con él en una habitación de un hotel durante un viaje de trabajo. La segunda fue seis años después, cuando Chávez manejó un viñedo y la violó.

“Tenía también una parte oscura, que también escondió muy bien, porque nadie se me hace que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Una cosa muy triste”, abundó.

Para Dolores Huerta, denunciarlo en ese entonces no solo hubiera sido en detrimento del movimiento social que se estaba construyendo, sino que también habría afectado a miles de trabajadores agrícolas que contaban con ella para alzar la voz en demanda de mejoras laborales.

Sin embargo, expuso que enterarse de que Chávez abusó de adolescentes fue el golpe más fuerte. Por ello lamentó no haberlo confrontado, pues pensó que tal vez eso hubiera prevenido que el hombre abusara de niñas años después.

“¿Cómo pudo hacer estas acciones tan malas? ¿Cómo? Una persona que miles y miles de personas admiraban como líder y héroe, una persona que abogaba por la no violencia y que no podía ver que lo que estaba haciendo era una violencia en contra de estas jóvenes. Es una cosa muy triste, muy triste”, manifestó.

Pero la decisión de callar se complicó al enterarse de que Chávez la había embarazado en ambas ocasiones.

La activista dio a luz a dos hijas e hizo arreglos para que fueran criadas por familiares de ella y que pudieran darles una vida estable.

En la entrevista, añadió que mantenía una buena relación con todos sus hijos, incluidas ellas, aunque reveló que ignoraban las circunstancias bajo las cuales fueron concebidas.

Dolores Huerta, quien consideró que muchos hombres no ven a las mujeres como seres humanos sino como objetos de sexo, llamó a seguir trabajando porque advirtió que hay “mucho camino todavía para alcanzar la igualdad”.

SPB