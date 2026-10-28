Internacional

En Entrevista Histórica, Dolores Huerta Habló Sobre Abuso Sexual que Vivió por César Chávez

Este 2026, la icónica activista había revelado el secreto que guardó por más de 60 años

Dolores Huerta, reconocida líder sindical y activista por los derechos civiles, en la sede de la Fundación Dolores Huerta en septiembre 2024. Foto: Reuters | ArchivoDolores Huerta en la sede de la Fundación Dolores Huerta en septiembre 2024. Foto: Reuters | Archivo

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