Incendio de Camioneta en la Autopista México-Puebla Desata Tráfico por Cierre

Un accidente movilizó al cuerpo de bomberos en la autopista México-Puebla a la altura del Arco de Seguridad con dirección a la CDMX; una camioneta quedó envuelta en llamas mientras la columna de humo negro desató incertidumbre para los automovilistas.

La mañana de este 28 de octubre un vehículo se incendió cuando circulaba sobre esta vialidad a la altura del municipio de Huejotzingo, afortunadamente el conductor logró orillarse y salir de la unidad.

Rápidamente el fuego se propagó por todo la camioneta y al no contar con extintores a la mano, no se pudo liquidar de manera instantánea, por lo que se dio aviso al número de emergencias.

Personal de la Guardia Nacional de Carreteras abanderaron la zona cerca del Km 101+800 para prevenir otro incidente, por varios minutos la circulación se vio detenida totalmente, mientras el cuerpo de Bomberos realizaba labores de extinción.

El tráfico comenzó a aumentar rápidamente, por lo que los conductores se encontraban intrigados, mientras la columna de humo negro se lograba ver a kilómetros de distancia.

Luego de mitigar riesgos y liquidar el fuego, se restableció la circulación de manera parcial, por lo que se exhorta a los conductores a extremar precauciones y respetar los limites de velocidad pues en el lugar del accidente continúa el cierre parcial.

Por otro lado, la agencia de seguros ya se encuentra en la zona para evaluar los daños mientras que se espera el arribo de un grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento no han dado a conocer los motivos del incendio pero se presume que se debió a una falla mecánica.

Ante este tipo de incidentes, se recomienda a los conductores a adquirir extintores para vehículos para poder prevenir accidentes mayores.

Con información de N+

MCS