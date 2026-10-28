Accidentes

Incendio de Camioneta en la Autopista México-Puebla Desata Tráfico por Cierre

Cuerpos de bomberos se movilizaron a la altura del Arco de Seguridad en Huejotzingo para atender la emergencia, se recomienda atender indicaciones viales

Incendio en la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX.Incendio en la autopista México-Puebla provoca cierre parcial. Foto: Alberto Tejeda

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Incendio de camioneta en la autopista México-Puebla provoca cierre parcial. Bomberos controlan la situación, pero el tráfico sigue afectado.

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