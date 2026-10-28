Sociedad

Preparan Cementerios de Tijuana para Recibir a 150 Mil Visitantes por Día de Muertos

Los trabajos abarcaron 14 recintos, con mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles y retiro de desechos

Preparan Cementerios de Tijuana para Recibir a 150 Mil Visitantes por Día de MuertosPreparan Cementerios de Tijuana para Recibir a 150 Mil Visitantes por Día de Muertos | Foto: Ayuntamiento de Tijuana

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