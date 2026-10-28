Preparan Cementerios de Tijuana para Recibir a 150 Mil Visitantes por Día de Muertos

El Gobierno de Tijuana reforzó las labores de limpieza y mantenimiento en los 14 panteones municipales, donde se retiraron 75 toneladas de residuos y se intervinieron 111 mil metros cuadrados como parte de los preparativos para las visitas por el Día de Muertos.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales (DSPM), realizó trabajos de recolección de basura y escombro, además de deshierbe y mantenimiento de las instalaciones.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las labores incluyeron el arañado de 80 mil 750 metros cuadrados y el deshierbe de otros 30 mil 250 metros cuadrados. También se podaron 84 árboles para mejorar las condiciones de los espacios.

El gobierno municipal prevé recibir alrededor de 150 mil visitantes en los panteones durante las celebraciones del Día de Muertos, una de las temporadas de mayor afluencia en estos recintos.

El XXV Ayuntamiento de Tijuana señaló que las acciones de limpieza y mantenimiento se realizan de manera permanente para conservar los cementerios en condiciones adecuadas.

Asimismo, hizo un llamado a la población para depositar la basura en los sitios correspondientes y respetar las instalaciones durante sus visitas.

APG