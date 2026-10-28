Desmienten que Murió Laura Bozzo Tras Problemas de Salud: ¿Qué Pasó con la Conductora?

La supuesta muerte de Laura Bozzo fue desmentida este miércoles 28 de octubre, luego de que en redes sociales circularan versiones falsas sobre el fallecimiento de la conductora peruana. Durante una transmisión en vivo del programa Hoy, se dio a conocer un comunicado de su asistente personal, quien negó categóricamente la información.

En la sección '¿De qué me hablas?', Martha Figueroa leyó el mensaje atribuido a Aarón, asistente de la presentadora, en el que se pidió al público y a los medios de comunicación verificar los datos antes de compartirlos.

"Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información", señaló el comunicado.

El mensaje también hizo un llamado a evitar la difusión de rumores y actuar con responsabilidad, por respeto a la familia y a las personas involucradas.

Martha Figueroa habló sobre el estado de salud de Laura Bozzo y confirmó que está internada.

La periodista de espectáculos explicó que la conductora peruana presenta una evolución favorable y mejora poco a poco. También mencionó que en la clínica donde se encuentra se valora la posibilidad de trasladarla de terapia intensiva a una habitación, aunque no se confirmó que el cambio ya se hubiera realizado.

Por su parte, Sebastián Reséndiz indicó que Bozzo enfrenta varios problemas de salud, entre ellos complicaciones intestinales y pulmonares. De acuerdo con lo expuesto en la emisión, la conductora recibe apoyo respiratorio mediante puntas nasales y continúa en recuperación.

Andrea Escalona comentó que pasar a una habitación podría permitirle estar acompañada de sus familiares, aunque esa posibilidad dependía de su evolución médica.

Hasta el momento, la información compartida en Hoy apunta a que Laura Bozzo continúa bajo atención médica y presenta avances en su recuperación.

PT