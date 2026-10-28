Sociedad

Colocan 15 Engomados Rojos en Viviendas de La Playita Junto a Talud en Tijuana, BC

Protección Civil mantendrá inspecciones en distintos sectores para detectar peligros y prevenir afectaciones residentes

Colocan 15 Engomados Rojos en Viviendas de La Playita Junto a Talud en Tijuana, BCColocan 15 Engomados Rojos en Viviendas de La Playita Junto a Talud en Tijuana, BC | Foto: N+

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