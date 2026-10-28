Colocan 15 Engomados Rojos en Viviendas de La Playita Junto a Talud en Tijuana, BC

Autoridades de Protección Civil colocaron 15 engomados rojos en viviendas del asentamiento irregular conocido como La Playita, en la zona de El Florido, en Tijuana, debido al riesgo asociado con su ubicación junto a un talúd.

La medida se implementó tras las inspecciones realizadas en el área, con el objetivo de advertir sobre las condiciones de riesgo que enfrentan las familias que habitan en estos inmuebles.

Las autoridades informaron que los recorridos continuarán en otros puntos de la ciudad para identificar posibles peligros y prevenir afectaciones a la población.

APG