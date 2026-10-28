Vinculan a Proceso a Hombre por Trata de Personas y Violencia Familiar en San Quintín, BC

Un hombre identificado como Rufino ‘N’ fue vinculado a proceso en San Quintín por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas, en modalidades de esclavitud y trabajo forzado, violencia familiar y privación de la libertad personal agravada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación, el 7 de octubre de 2026, agentes de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al imputado durante un cateo realizado en la colonia Las Aves, luego de que su concubina lo señalara como la persona que presuntamente la mantenía retenida contra su voluntad.

Las indagatorias establecen que, desde septiembre de 2025, la mujer habría permanecido encerrada y bajo vigilancia, con una cadena y un candado que le impedían escapar. Además, presuntamente sufrió violencia física y psicológica y fue obligada a realizar trabajos forzados.

Entre las actividades que habría tenido que realizar se encontraba la extracción de tierra en cubetas en lugares donde se excavaban fosas, pese a que presentaba una lesión en el brazo que, según la investigación, habría sido provocada por el imputado.

La Fiscalía informó que la detención fue calificada como legal y un juez determinó vincular a proceso a Rufino ‘N’ por los delitos señalados.

Como medidas cautelares, se le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, esta última debido al riesgo que presuntamente representa para la víctima y los testigos. También se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad.

APG