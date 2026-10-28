Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Trata de Personas y Violencia Familiar en San Quintín, BC

La Fiscalía señala que la víctima habría permanecido encerrada y bajo vigilancia durante más de un año

Vinculan a Proceso a Hombre por Trata de Personas y Violencia Familiar en San Quintín, BCVinculan a Proceso a Hombre por Trata de Personas y Violencia Familiar en San Quintín, BC | Foto: FGE

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