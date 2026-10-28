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Liverpool vs Chelsea: ¿Quién Pasó a Cuartos de Final de la EFL Cup 2026?

Así fue el duelo de técnicos españoles en el futbol inglés, con Xabi Alonso en el banco de los Blues y Andoni Iraola con los Reds

Wesley Fofana falló el penal decisivo en el partido entre Liverpool y Chelsea en la Copa de la Liga.Wesley Fofana falló el penal decisivo en el partido entre Liverpool y Chelsea en la Copa de la Liga. Foto: Reuters

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