Liverpool vs Chelsea: ¿Quién Pasó a Cuartos de Final de la EFL Cup 2026?

En el duelo más llamativo de la EFL Cup 2026 el Liverpool recibió al Chelsea para decidir el boleto a cuartos de final. Fue un partido parejo de principio a fin, que tuvo sus momentos culminantes desde los once pasos. Sólo se marcaron goles de penalti, así de cerrado estuvo.

La primera mitad fue intensa, con mucho forcejeo en media cancha, sin que ninguno de los equipos lograra imponer sus condiciones. En las bancas había un duelo de estrategas españoles: Andoni Iraola con los Reds y Xabi Alonso al frente de los Blues.

Hasta el minuto 40 cayó el 1-0 a favor del Chelsea: Ryan Gravenberch fauleó a Moisés Caicedo en el área y el silbante decretó pena máxima, que Morgan Rogers hizo efectiva para irse adelante en el marcador.

El gusto le duró poco al club que dirige Xabi Alonso, porque dos minutos después el árbitro marcó mano de Wesley Fofana luego de un remate de cabeza de Virgil Van Dijk en zona de riesgo. Desde el manchón penal, Cody Gakpo acertó para el 1-1 que alegró a la afición local que abarrotó el estadio de Anfield.

La parte complementaria fue una copia del primer tiempo y ya no hubo anotaciones. Los 90 minutos culminaron con paridad en todas las estadísticas: posesión de balón, disparos a puerta y tiros de esquina. La balanza tenía que inclinarse para algún lado en tanda de penales.

Como no hay prórroga en esta ronda, el boleto a semifinales se decidió desde los once pasos. En muerte súbita, el mediocampista Wesley Fofana falló el penal decisivo: mandó la pelota por encima del larguero y a su equipo a casa.

De esta manera el estratega Xabi Alonso dejó escapar el primer título de la temporada para el Chelsea, mientras que Andoni Iraola encaminó al Liverpool a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

En otro duelo de la jornada el Manchester City superó 4-3 al Brighton en tanda de penales. El arquero suplente Gerónimo Rulli atajó los dos últimos cobros del equipo visitante, para sellar el boleto de cuartos de final luego de que el partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario.

Y en el Vitality Stadium el Bournemouth hizo pesar su condición de local: superó 3-0 al Aston Villa. Los Cherries andan intratables y calificaron a la siguiente ronda gracias a los tantos de Amine Adli, Lewis Cook y Álvaro Rodríguez.

Con información de N+