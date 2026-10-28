Detienen a Sujeto por Presunto Abuso de Confianza en Calpulalpan, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mauricio ‘N’, por no presentarse a la audiencia inicial en el proceso que enfrenta por el delito de abuso de confianza.

El caso se deriva de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, por lo que elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el Juez de Control notificó a Mauricio N. la fecha y hora en que debía presentarse a la audiencia; sin embargo, no compareció ni justificó su inasistencia, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se ordenó su aprehensión.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo labores de campo y gabinete, mediante las cuales se logró ubicar al imputado en el municipio de Calpulalpan.

En el momento de la detención, elementos de la Policía de Investigación le dieron a conocer sus derechos como persona detenida, así como el motivo de su detención.

Finalmente, el investigado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Por último, la FGJE Tlaxcala reafirmó su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, garantizando que toda persona señalada como probable responsable sea presentada ante un Juez.

Con información de N+

GMAZ