Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Abuso de Confianza en Calpulalpan, Tlaxcala

Mauricio 'N' no se presentó a una audiencia, por lo que fue declarado prófugo de la justicia y se liberó una orden de aprehensión en su contra

Aprehendido Mauricio N Ausencia Audiencia Inicial Abuso Confianza Calpulalpan TlaxcalaMauricio 'N' fue declarado prófugo al no asistir a la audiencia inicial. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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La FGJE Tlaxcala detiene a Mauricio 'N' por abuso de confianza. Su inasistencia a la audiencia lo declaró prófugo. Descubre más sobre este caso.

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