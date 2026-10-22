Detienen a Sujeto por Presuntamente Abusar de su Expareja en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que aprehendió a Rigoberto ‘N’, investigado por los delitos de abuso sexual, lesiones y violencia de género, en agravio de su expareja.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en 2024, cuando presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima y realizó tocamientos indebidos al interior de una unidad de transporte público.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue arrestado por elementos de la Policía de Investigación en el municipio tlaxcalteca de Tepetitla de Lardizábal y puesto a disposición de la instancia correspondiente.

Rigoberto ‘N’ ya había sido aprehendido en diciembre de 2025 por presunta trata de personas en San Pablo del Monte, cuando fue acusado también por su expareja de obligarla a ofrecer servicios sexuales.

El hoy detenido no se presentó a una audiencia inicial por la denuncia en su contra por abuso sexual, por lo que se le declaró sustraído de la justicia y se liberó una orden de aprehensión en su contra.

Con información de N+

GMAZ