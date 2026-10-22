Seguridad

Detienen a Sujeto por Presuntamente Abusar de su Expareja en Tlaxcala

Rigoberto 'N' habría realizado tocamientos indebidos contra la víctima, además de cometer agresiones físicas y verbales en su contra

Detenido Rigoberto N Abuso Sexual Lesiones Violencia Género Expareja TlaxcalaRigoberto 'N' fue arrestado en el municipio de Tepetitla de Lardizábal. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Rigoberto 'N' enfrenta graves acusaciones: abuso sexual y violencia en Tlaxcala. Las autoridades lo aprehendieron tras evadir la justicia. Descubre más sobre este caso.

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