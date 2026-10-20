FGE Sentencia a Dos Hombres por Abuso y Trata de Personas en Hoteles de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo justicia contra los responsables de delitos de violencia contra las mujeres en la capital poblana; Uno de ellos se dedicaba a la trata de personas, mientras que el otro abusó de una menor de 13 años.

Mediante el desahogo de pruebas periciales, ministeriales y testimoniales con perspectiva de género, la autoridad obtuvo fallos condenatorios y penas de prisión en contra de Andrés 'N' y León Arturo 'N'.

En un primer caso, Andrés 'N' de 41 años de edad, sostuvo una relación sentimental con una mujer en julio de 2016, a quien llevó a radicar al municipio de San Pablo del Monte en Tlaxcala.

Un mes después, mediante violencia psicológica, la obligó a ejercer el comercio sexual en diversos hoteles del Centro Histórico de Puebla, como el hotel '110' y 'Villa del Mar'; además, una vez terminado su servicio le quitaba las ganancias diarias que oscilaban entre los 1,300 y 2,500 pesos.

Este 16 de octubre de 2026, se dictó el fallo condenatorio en donde se determino la pena de 23 años, 1 mes y 15 días de cárcel por el delito de trata de personas en contra de Andrés 'N'; dejando a salvo los derechos de la víctima respecto a la reparación del daño para la etapa de ejecución.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Por otro lado, León Arturo 'N', de 22 años de edad, resultó penalmente responsable del delito de violación equiparada.

Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2024 en la colonia Arboledas Loma Bella de la ciudad de Puebla, de acuerdo a las pruebas recabadas, el imputado condujo a una adolescente de 13 años de edad a un departamento tras ingerir bebidas alcohólicas.

El joven continuó suministrándole alcohol para poder abusar de ella; finalmente el 14 de octubre de 2026 se dio a conocer la resolución judicial.

León Arturo 'N' fue sentenciado a 15 años, 4 meses y 15 días de prisión, y se le impuso una multa de 32 Unidades de Medida y Actualización (UMA), una amonestación, suspensión de derechos civiles y políticos, asistencia psicológica para la menor y la reserva de derechos para cuantificar la reparación del daño.

Derivado a estos resultados, la Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de investigar de manera exhaustiva y combatir las agresiones cometidas contra mujeres, niñas y adolescentes, logrando castigos contundentes para los agresores.

Con información de N+

MCS