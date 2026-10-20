Seguridad

FGE Sentencia a Dos Hombres por Abuso y Trata de Personas en Hoteles de Puebla

Andrés 'N' obligaba a su pareja a tener relaciones con desconocidos, mientras que León Arturo 'N' se aprovechó de una menor de 13 años de edad

León Arturo 'N' y Andrés 'N' sentenciados por abuso y trata de personas.León Arturo 'N' y Andrés 'N' sentenciados a prisión. Foto: FGE Puebla

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Andrés 'N' y León Arturo 'N' sentenciados por abuso y trata de personas. La FGE reafirma su lucha contra la violencia hacia mujeres y adolescentes.

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