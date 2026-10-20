Taxistas Bloquean Avenida Muñoz por Transportes Irregulares en SLP

Taxistas bloquearon Avenida Muñoz para exigir operativos contra el transporte irregular y la destitución de Araceli Martínez Acosta de la SCT. La protesta, a la altura del puente peatonal, provocó filas de vehículos y afectaciones al tránsito.

Taxistas realizaron una nueva manifestación este martes sobre avenida Muñoz. Los participantes ocuparon los carriles debajo del puente peatonal amarillo e impidieron el paso vehicular.

En mantas colocadas sobre la estructura, exigieron operativos permanentes contra lo que señalaron como 'piratería' en el transporte. También reclamaron la destitución de Araceli Martínez Acosta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El bloqueo provocó filas de automóviles, camionetas y unidades de carga en los accesos al punto de la protesta, mientras los manifestantes permanecían sobre la calle. Al momento del recorrido, continuaba el cierre y las complicaciones para circular por ese tramo de Avenida Muñoz.