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Taxistas Bloquean Avenida Muñoz por Transportes Irregulares en SLP

Los manifestantes exigen operativos contra las unidades 'piratas' en San Luis Potosí

Los manifestantes exigen operativos contra las unidades 'piratas' en San Luis PotosíLos taxistas también exigen la destitución de Araceli Martínez Acosta de la SCT. Foto: N+

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Los taxistas también exigen la destitución de Araceli Martínez Acosta de la SCT

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