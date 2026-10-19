Accidentes

Evacúan Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria por Fuga de Gas en San Luis Potosí

Un alumno fue trasladado al hospital y al menos otras tres personas se desmayaron

Un alumno fue trasladado al hospital y al menos otras tres personas se desmayaronLa fuga de gas se registró en el área de fisioterapia de la UASLP. Foto: N+

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La fuga de gas se registró en el área de fisioterapia de la UASLP

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