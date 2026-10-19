Un reporte de fuga de gas en el área de fisioterapia movilizó a cuerpos de emergencia y obligó a evacuar el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria de la UASLP este lunes. Un alumno fue trasladado al hospital y al menos otras tres personas se desmayaron, según los datos recabados por esta redacción.

Protección Civil de la UASLP y Bomberos acudieron al lugar, donde se brindaron primeros auxilios a las personas afectadas.

La universidad de San Luis Potosí confirmó la evacuación y el traslado de una persona a urgencias del ISSSTE por mareos y dolor de cabeza intenso; se reporta estable. La institución no precisó la causa de lo ocurrido.